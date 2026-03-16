Inter, Chivu manda a quel paese Palladino: svelato il virgolettato contro Manganiello

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DAZN ha pubblicato sui propri profili social l'anticipazione di Bordocam e, nello specifico, quello che è successo in occasione del gol di Krstovic in Inter-Atalanta. Dalle immagini si nota come Kamaldeen Sulemana colpisca il piede di Denzel Dumfries nel momento in cui l'esterno olandese è già in caduta e questo scatena le polemiche, con Cristian Chivu su tutti molto arrabbiato con Manganiello. Se l'olandese è incredulo, l'allenatore dell'Inter esce dall'area tecnica e allarga le braccia: è questo il motivo per cui viene ammonito. Nel frattempo Ederson si avvicina al direttore di gara e gli spiega che è scivolato, ma Mkhitaryan si mette quasi a ridere, non credendo alla versione del brasiliano.

La reazione di Chivu

Palladino è invece più netto quando parla con il collega: "Lui è andato con la mano, ma si è buttato". Il rumeno lo manda quasi a quel paese, poi viene avvertito dal fischietto di Pinerolo di rientrare all'interno dello spazio di sua competenza, altrimenti lo avrebbe cacciato. Nel momento della convalida del gol, Chivu entra in campo e così l'arbitro estrae il rosso al suo indirizzo. Il tecnico dell'Inter quindi gli rivolge per l'ultima volta la parola: "È fallo tutta la vita!". Davide Frattesi invece carica Dumfries: "Andiamo a farne un altro".