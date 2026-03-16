Ufficiale Cagliari, seduta in vista del Napoli: un attaccante si è allenato a parte

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Cagliari al lavoro in vista del Napoli: seduta in palestra per i più impiegati, Borrelli ancora out per infortunio. Sfida all'Unipol Domus venerdì 20 marzo

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato contro il Napoli, in programma all'Unipol Domus venerdì 20 marzo alle ore 18:30, anticipo della 29ª giornata di Serie A. I ragazzi di Fabio Pisacane, all'indomani della sconfitta contro il Pisa, hanno svolto principalmente lavoro in palestra, attivazione invece per quelli meno impiegati. Allenamento differenziato per Gennaro Borrelli, il quale sta smaltendo un infortunio che lo tiene fuori dallo scorso 9 febbraio.

Di seguito il report: "La squadra si è ritrovata al CRAI Sport Center per iniziare subito la preparazione al prossimo impegno di campionato, la sfida al Napoli in programma all’Unipol Domus venerdì 20 marzo Due i gruppi di lavoro oggi: i calciatori maggiormente impiegati in occasione dell’ultima gara hanno svolto una seduta in palestra; per gli altri attivazione e lavori aerobici. Personalizzato per Gennaro Borrelli. Domani, martedì 17, nuovo allenamento fissato al pomeriggio".