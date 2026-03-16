Foto Serie A, la classifica dopo la 29ª: il Napoli si porta a -1 dal Milan, a +6 la Juve quinta

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Si chiude la 29ª giornata: Napoli a -1 dal Milan con lo scontro diretto in arrivo, Inter a +8 sugli azzurri. Como quarto, Juventus quinta

Con il posticipo del lunedì si chiude la 29ª giornata di Serie A. Il Napoli approfitta del ko del Milan e si porta a -1 dai rossoneri, che occupano la seconda posizione, con lo scontro diretto tra due turni; per quanto riguarda i posti Champions, la Juventus quinta con 53 punti resta a -6 dagli azzurri, con il Como a quota 54 avendo battuto la Roma. Capitolo Scudetto: Inter rispettivamente a +8 e +9 sulle squadre di Conte e Allegri.

Di seguito la classifica di Serie A:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate

2 - Milan 60 punti, 29 partite giocate

3 - Napoli 59 punti, 29 partite giocate

4 - Como 54 punti, 29 partite giocate

5 - Juventus 53 punti, 29 partite giocate

6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate

8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate

9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate

10 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate

11 - Udinese 36 punti, 29 partite giocate

12 - Parma 34 punti, 29 partite giocate

13 - Genoa 33 punti, 29 partite giocate

14 - Torino 33 punti, 29 partite giocate

15 - Cagliari 30 punti, 29 partite giocate

16 - Fiorentina 28 punti, 29 partite giocate

17 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate

18 - Cremonese 24 punti, 29 partite giocate

19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate

20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate