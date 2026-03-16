Cagliari, Pavoletti lancia la sfida: "Possiamo fare punti anche contro il Napoli"

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L'attaccante di Pisacane dopo la sconfitta con il Pisa ricorda alla sua squadra di potersela giocare con tutti, anche contro i Campioni d'Italia in carica

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta contro il Pisa guardando anche alla prossima partita contro il Napoli, in cui sarà ex di turno. Di seguito le sue parole: "Stiamo vivendo giorno dopo giorno, tutti gli infortuni secondo me sono stati limati dal mister, abbiamo fatto i punti migliori quando siamo rimasti in pochi, potevamo dare un colpo alla salvezza, non ci è riuscito, ma siamo forti e affiatati. Oggi bisogna fare un esame di coscienza, ma da domani dobbiamo ricordarci che possiamo fare punti anche con il Napoli".

Dall'espulsione in poi (di Durosinmi) non siete riusciti a riemergere. Come mai?

"Ci hanno dato una bella lezione di calcio, hanno giocato con il cuore, da fratelli, sembravano loro in 11 e noi in 10, con quello spirito applicato alle nostre qualità possiamo tornare presto a fare punti, dobbiamo prendere spunti. Sono sicuro che anche stavolta ce la faremo".

Hai dimostrato che puoi dare ancora molto?

"Sicuramente posso dare, sono vivo, mi mancava il gol, quello al Pisa era un sogno da bambina, ricordo le partite allo stadio in Serie C, anche se lo avevo sognato con un peso diverso. Bello che ci sia questa rivalità da campo, quello che conta è che andiamo via con zero punti e questo gol non vale molto".