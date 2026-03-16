Pres. Lecce svela: "Cheddira fa il Ramadan, col Napoli veniva da un digiuno totale"

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Sticchi Damiani svela il caso Cheddira: col Napoli era a digiuno totale per il Ramadan. Il presidente del Lecce lo difende e chiede sostegno per lui

Saverio Sticchi Damiani, presidente US Lecce, è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi ha anche dato aggiornamenti sulle condizioni di Lameck Banda, colto da un malore durante la partita contro il Napoli lo scorso sabato. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi ha fatto una prova sotto sforzo e una tac coronaria che ha dato esito negativo. Siamo molto prudenti e stiamo facendo altri accertamenti, ma può tornare ad allenarsi col gruppo. Siamo passati dallo spavento alla gioia per la nascita della sua figlia".

La partita contro il Napoli: la sliding doors per l'infortunio di Coulibaly e la difficoltà di Cheddira

"A Napoli il cambio di Coulibaly ci ha penalizzato, ma avevamo un equilibrio perfetto. Ho visto segnali incoraggianti, andare in quello stadio e fare una partita di quel tipo contro il Napoli, senza i nostri tifosi non tesserati, è stato strepitoso. Sono molto contento di come stia andando la stagione dal punto di vista tecnico. Sono contento della squadra, delle due sessioni di calciomercato, del lavoro di Di Francesco e del suo staff. Credo sia stato fatto il massimo. Abbiamo perso giocatori importanti in passato ma mi sembra siano stati portati dentro profili interessanti. Credo che anche a gennaio siano arrivati calciatori che stanno dando un contributo significativo, penso a Gandelman, ma anche a Ngom. Su Cheddira vi dico che le ultime due prestazioni sono state influenzate dal fatto che lui fa la versione più integralista del Ramadan, il ragazzo va sostenuto, nella partita con il Napoli veniva da un digiuno totale. Vorrei salvare la categoria per certificare ulteriormente la bontà del lavoro dell'area tecnica e dell'allenatore, ma anche per proseguire con questo progetto tecnico nella prossima stagione. Vorrei centrare l'obiettivo senza dover ripartire da zero. Sono molto contento anche del percorso della Primavera, che è a un passo dalla salvezza, l'obiettivo che ci siamo prefissati quest'anno. Ho parlato ai ragazzi prima di Lazio-Lecce, ricordando loro che l'obiettivo è la salvezza, dopodiché lascio al loro orgoglio e alla loro determinazione la disponibilità di fare qualcosa in più, senza però mettere pressione".