Coppa Italia, il Milan passeggia a San Siro e vola ai quarti: Sassuolo travolto 6-1

Termina il secondo ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Sassuolo con i rossoneri che dilagano a San Siro per 6-1. Parte forte la squadra di Fonseca, che ha voglia di aggredire e mettere all'angolo da subito il Sassuolo. I rossoneri costruiscono immediatamente le prime occasioni da gol, con Loftus-Cheek particolarmente volitivo, e al 12' si vedono ricompensati con la rete del vantaggio firmata Chukwueze. Gli argini del Sassuolo a quel punto crollano e il Diavolo sfonda nei dieci minuti successivi. Prima il grande protagonista delle ultime settimane Reijnders arrotonda con un destro potente di prima intenzione, quindi Chukwueze arricchisce ulteriormente il suo bottino personale incrociando di mancino il 3-0. E a metà primo tempo arriva anche il 4-0, con pure Leao che si iscrive alla festa. Botta durissima per la squadra di Grosso, che quantomeno riesce a non subire altri danni fino all'arrivo dell'intervallo. Anzi, a fine primo tempo troverebbe pure la rete con Antiste, ma il centro del possibile 4-1 viene annullato per fuorigioco.

Al 56' c'è gloria anche per Davide Calabria che firma il 5-0 del Milan: palo colpito da Pulisic con un tiro-cross di mancino sugli sviluppi di calcio d'angolo, sulla ribattuta lesto il capitano rossonero a insaccare. Tre minuti dopo arriva il gol della bandiera del Sassuolo. Segna per i neroverdi Samuele Mulattieri, con una conclusione di prima intenzione su appoggio di Antiste da sinistra che trova sorpreso Torriani. Neanche tre minuti dopo la rete neroverde, ecco il 6-1 del Milan. Si iscrive alla festa anche Tammy Abraham, ben innescato in profondità da Okafor e abile a superare Satalino in uscita con un tocco morbido.