Coppa Italia, la prima sorpresa: l’Empoli con tanti giovani elimina la Fiorentina ai rigori!

Dopo il 2-2 al 90', si è concluso ai calci di rigore il terzo ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Empoli, a qualificarsi ai quarti è la squadra di D'Aversa.

La Fiorentina sembra pure cominciare bene, se non che si vede punita al primo errore. Lo commette Quarta, riproposto in versione mediano, in uscita palla e innesca Ekong a tu per tu con Terracciano: lo svedese è freddo, angola e fa 0-1 al minuto 4. Al 17’ la palla del possibile pareggio, offerta da un Dodo straripante nella sua discesa: palla sulla testa del centravanti, che però si infrange sulla traversa da zero metri, forse tradito dalla posizione di battuta.

Al 59' la Fiorentina trova il pareggio con Kean: lesto il centravanti viola ad avventarsi sulla ribattuta corta del portiere ospite Seghetti, che aveva fermato l’iniziale tentativo di Sottil. La Fiorentina mette la freccia e trova il gol del 2-1 sull’Empoli al minuto 70 con firma di Riccardo Sottil. Il numero 7 si accentra da sinistra ed esplode un destro sul quale è decisiva la deviazione di schiena di Gosens, che manda fuori tempo Seghetti e la palla in buca d’angolo. Pareggio immediato dell’Empoli, che al minuto 75 firma il 2-2 con il gol segnato da Sebastiano Esposito. Bella traccia verticale verticale trovata da Henderson, che dopo aver rubato palla a Cataldi fa correre il numero 99, abile a superare l’uscita di Terracciano. Il risultato non cambia e dopo 3' di recupero si va ai calci di rigore. Dal dischetto sbagliano Ekong per l’Empoli, Ranieri e Kean per la Fiorentina e la squadra di D’Aversa conquista l’accesso ai quarti di finale dopo l’ultimo rigore trasformato da Esposito.