Ufficiale Coppa Italia, le formazioni di Bologna-Monza: Castro e Iling dal 1’, Nesta sceglie Petagna

Bologna e Monza scenderanno in campo tra poco meno di un'ora al Dall'Ara per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Vincenzo Italiano sceglie ancora il 4-3-3, preferendo in attacco Santiago Castro a Dallinga, che ha un problema fisico e non sarà neanche a disposizione. Out pure Ndoye, al suo posto c'è Iling-Junior. Titolare invece Orsolini, così come Ferguson, che sarà il capitano di giornata.

Nesta risponde con un 3-4-2-1, rinunciando dal primo minuto a Bianco, Caprari, Djuric e Mota Carvalho, oltre che a Turati. In avanti ci sarà Petagna, con Maric e Vignato a supporto dell'ex Atalanta. A centrocampo ci sarà Colombo insieme a Valoti, out Martins. Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Iling-Junior. A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Corazza, Posch, De Silvestri, Elic, Beukema, Miranda, Urbanski, Moro, Fabbiam, Dominguez, Odgaard, Ndoye, Karlsson. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; D'Ambrosio, Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Colombo, Ciurria; Maric, Vignato; Petagna. A disposizione: Turati, Mazza, Carboni, Pereira, Marì, Postiglione, Kyriakopoulos, Bondo, Sensi, Forson, Bianco, Caprari, Djuric, Mota, Martins. Allenatore: Alessandro Nesta.