Coppa Italia, poker Udinese all'Avellino: un'altra campana possibile avversario ai 16esimi

Nel prossimo turno la formazione friulana affronterà la vincente di Salernitana-Spezia in programma nella giornata di lunedì.

L'Udinese rifila un poker all'Avellino nel match che si è giocato al Bluenergy Stadium e valido per il secondo turno di Coppa Italia. La squadra di Kosta Runjaic ha sbloccato il punteggio sul finire di primo tempo con un diagonale perfetto di Brenner che non ha lasciato scampo a Iannarilli. Ad inizio ripresa è Thauvin a firmare il raddoppio mentre otto minuti più tardi Lucca firma il tris. Nel finale c’è tempo anche per la rete di Davis per il 4-0 finale. Nel prossimo turno la formazione friulana affronterà la vincente di Salernitana-Spezia in programma nella giornata di lunedì.