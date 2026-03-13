Corsa Scudetto, Prandelli sicuro: "Solo l'Inter può perderlo, ha margine importante"

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Prandelli: "Lo scudetto può perderlo soltanto l'Inter", l'ex CT analizza la corsa al titolo in Serie A e avverte: tutto passa dalla prossima giornata.

Cesare Prandelli, allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport e tra i vari temi ha parlato della corsa al titolo in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lo scudetto può perderlo soltanto l'Inter: 7 punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine sono un margine importante. Però... il Milan, dopo il successo nel derby, deve crederci".

Per Prandelli la prossima giornata sarà decisiva:

"Mancano ancora 70 giorni, ma sono convinto che molto passerà dalla prossima giornata. E soprattutto da come la squadra di Chivu reagirà alla sconfitta contro i rossoneri. Finora il giovane allenatore nerazzurro ha dimostrato una grande personalità e in questi giorni dovrà confermare di saper entrare nell'anima dei suoi ragazzi per evitare un calo dell'autostima. Della serie: 'due episodi non cambiano nulla, siete i più forti e continuate a dimostrarmelo'".