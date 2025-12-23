Cremonese, allenamento in vista del Napoli: in campo anche domani. Il report
Proseguono gli allenamenti della Cremonese in vista della prossima gara di Serie A, domenica 28 dicembre allo Zini contro il Napoli. Di seguito il report del club grigiorosso: "Questa mattina, al termine della fase di attivazione fisica, gli uomini di mister Nicola hanno svolto esercizi di forza, lavoro situazionale difensivo ed esercitazioni sulle soluzioni offensive. In conclusione torneo a pressione. Domani, mercoledì 24 dicembre, l’allenamento è in programma alle 10.30".
