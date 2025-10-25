Ufficiale Cremonese-Atalanta, le formazioni: Juric con Krstovic, ruolo inedito per Zerbin

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per la sfida dello Zini tra Cremonese e Atalanta, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Nei grigiorossi, Davide Nicola conferma Vardy in attacco con Sanabria al suo fianco, a centrocampo ruolo inedito per Zerbin che farà la mezz'ala. Nella Dea, Ivan Juric si affida al tridente d'attacco composto da De Ketelaere, Lookman e Krstovic.

Di seguito le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Floriani; Barbieri, Zerbin, Payero, Vandeputte, Faye; Vardy, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.