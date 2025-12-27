Ufficiale

Cremonese, i convocati di Nicola per il Napoli: rientra Bianchetti

di Antonio Noto

Sono stati ufficializzati i convocati dal tecnico della Cremonese Davide Nicola per la sfida di domani contro il Napoli, valida per la 17ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 15 allo stadio “Zini”. Tra gli indisponibili Ceccherini (squalificato). Rientra, invece, Bianchetti, che era rimasto assente contro Torino e Lazio.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava. 

DIFENSORI  
6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino.

CENTROCAMPISTI  
3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze.

ATTACCANTI  
10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 19 Sarmiento, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria.