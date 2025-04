Cresce la concorrenza per Lucca: il Milan ci pensa come vice Gimenez

vedi letture

Ricordiamo che l'attaccante piace molto anche al Napoli.

Momento difficile per il Milan e per Santiago Gimenez. L'attaccante arrivato a gennaio dal Feyenoord ha avuto un impatto devastante con la nuova realtà andando a segno nelle prime due partite e risultando decisivo per le vittorie rossonere. Dopo i gol a Empoli e contro il Verona in campionato e contro la sua ex squadra nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ha rallentato notevolmente senza riuscire più a trovare la via per essere decisivo come lui sa fare.

Lucca il vice per l'anno prossimo?

E per questo motivo che la società starebbe effettuando delle riflessioni per il futuro. Non tanto sulla sua posizione ma su quella di un giocatore che per la prossima stagione può dargli respiro in campo. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei nomi che potrebbe fare al caso del club di via Aldo Rossi sarebbe la punta dell'Udinese Lorenzo Lucca. Ricordiamo che l'attaccante piace molto anche al Napoli.