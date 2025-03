Crisi Juve, domani il vertice tra Elkann e la dirigenza senza Motta: i temi sul tavolo

Domani, 21 marzo, sarà una giornata piuttosto importante in casa Juventus visto che John Elkann è atteso alla Continassa. L’ad di Exor sarà nel quartier generale bianconero per incontrare Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino e Cristiano Giuntoli per fare un punto della situazione sulle strategie future del club. Questo summit è stato programmato da tempo e in particolare l’appuntamento è stato fissato dopo la semestrale di bilancio.

La proprietà sarà alla Continassa non per un vertice di emergenza, ma per tracciare delle linee guida a livello finanziario senza però tralasciare l’aspetto che riguarda la competitività della squadra. La Juventus ha intrapreso un percorso di sostenibilità ed è impegnata a migliorare la sua situazione economica. Dunque, questo vertice riguarderà soprattutto l’aspetto finanziario, ma inevitabilmente, verrà toccato anche l’argomento legato alle difficoltà che sta incontrato la squadra.

Inoltre, la proprietà valuterà ogni singolo aspetto compreso l’operato del management, ma difficilmente dopo questo vertice ci saranno dei cambiamenti radicali. Elkann vorrà capire cosa ha portato la Juventus ad entrare in un periodo di difficoltà in termini di risultati e confermerà che l’obiettivo primario ed indispensabile è la qualificazione alla Champions League. Raggiungere il quarto posto consentirebbe di poter agire in maniera più decisa sul mercato, rimanendo in linea con la sostenibilità richiesta proprio dalla proprietà. Il lavoro di tutti verrà poi valutato a fine stagione sia per quanto riguarda la dirigenza che per Thiago Motta. Elkann vuole ricompattare l’ambiente per un finale di stagione che dovrà dare risposte importanti sul campo e fuori, perché raggiungere l’obiettivo Champions consentirebbe al club di essere sostenibile e competitivo. La volontà della proprietà, comunque, è quella di riportare la Juventus ai vertici del calcio in termini di vittorie e non solo di bilancio. A scriverlo è TMW.