Gasperini per la Roma pensa a un centrocampista accostato al Napoli

In terra d'Olanda c'è chi lo ha paragonato a un novello Tony Kroos. Per caratteristiche fisiche e per ciuffo biondo e sempre curato, Kenneth Taylor è senza dubbio uno dei giocatori più interessanti in questo momento anche tra quelli appetibili sul mercato. Classe 2002, è il giocatore richiesto da Gian Piero Gasperini per rinforzare la linea mediana della Roma che ha superato con successo le problematiche relative ai bilanci e al Fair Play Finanziario della UEFA grazie alla cessione di Tammy Abraham in Turchia al Besiktas. Lo scrive Tmw.

Ora i rinforzi. E tra questi anche un centrocampista voluto e richiesto proprio dal Gasp. La Roma lo vuole. Contratto in scadenza nell'estate del 2027, è valutato circa 30 milioni dalla formazione ajacide. Sul ragazzo c'è anche il Napoli interessato anche se la virata forte su Kevin de Bruyne per il centrocampo sembra aver portato al momento i radar mercato del club del ds Giovanni Manna su altri reparti e nomi. Per Gasp, invece, un profilo come Taylor potrebbe andare a ricoprire quelle mattonelle che in casa Atalanta occupavano Mario Pasalic ma soprattutto Teun Koopmeiners.