Da Castrovilli a Bonaventura, la Fiorentina rivoluziona il centrocampo: tutti via

Si respira pessimismo in casa Fiorentina in merito alle permanenze di Giacomo Bonaventura e Gaetano Castrovilli. Secondo quanto raccolto da TMW, soprattutto nel caso dell'esperto centrocampista sarà mister Palladino ad avere l'ultima parola, anche se i segnali per il momento sembrano andare nella direzione dell'addio. Se ne andrà sicuramente Alfred Duncan, anch'egli in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e destinato a cambiare squadra dopo X stagioni in maglia gigliata.

Chi resterà a Firenze è invece Antonin Barak. Il trequartista ceco ha un contratto fino al 2026 e, dopo essere stato molto vicino alla cessione lo scorso gennaio (c'era il Cagliari), anche per la sua duttilità tattica va verso la permanenza. Salvo ovviamente offerte irrinunciabili.