Da favola a incubo: terzo ko di fila per l'Atalanta! La Lazio passa a Bergamo

Sarà una volata Champions ancor più intrigante. E con una vittoria simile la Lazio riapre tutto: è di Isaksen il gol partita che rilancia la squadra di Baroni e affossa un'Atalanta che non riesce più a vincere in casa. Tre sconfitte consecutive per i nerazzurri, soltanto cinque vittorie nelle ultime diciannove partite giocate da inizio 2025. La vittoria in casa ora manca da dicembre, la gara contro il Bologna avrà un peso specifico notevole.

Al 34' Baroni è costretto a sostituire Nuno Tavares a causa di un problema fisico, un cambio forzato per il tecnico della Lazio che ha schierato Luca Pellegrini sulla corsia mancina. Al 54' la Lazio è passata in vantaggio grazie alla rete di Isaksen: lancio lungo di Mandas, Hien non è riuscito a leggere la traiettoria, Dele-Bashiru di testa ha servito un pallone troppo facile per l'attaccante danese.