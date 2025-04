Da Milano accusano il mercato dell'Inter: a giugno via in 4 tra le riserve

L’Inter aveva già deciso da tempo di voltare pagina con alcune riserve che non hanno mai convinto: Taremi, Correa e Asllani. Il flop nel derby ha solo confermato la loro inadeguatezza. Inzaghi avrebbe avuto bisogno di alternative valide per inseguire il sogno del triplete, ma si è trovato con giocatori incapaci di incidere nei momenti chiave. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, evidenziando come dietro la coppia Thuram-Lautaro il vuoto è stato evidente: il migliore tra le riserve è stato Arnautovic, autore di 7 gol ma comunque distante dai titolari.

Taremi, arrivato a parametro zero con buone credenziali, ha deluso per ambientamento e infortuni. L’ultima prestazione col Milan ha riassunto la loro stagione: talento potenziale ma nessuna cattiveria né continuità. Arnautovic, pur segnando nelle ultime gare, è a fine corsa. Per Asllani si valutano cessione o prestito, con Sucic che prenderà il suo posto come vice-Calhanoglu.