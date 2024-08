Da Milano - Hermoso offerto anche alla Juve: i bianconeri riflettono

Mario Hermoso, difensore svincolato dall'Atletico Madrid, è ancora in cerca di un nuovo ingaggio. L'agente dello spagnolo, accostato anche al Napoli, è a Milano dove ha avuto alcuni contatti con i club italiani.

A riferire su X le ultime sul centrale è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "A Mario Hermoso è stata offerta la possibilità di giocare come free agent a Juventus. La Juve sta riflettendo e darà una risposta nei prossimi giorni…"

Mario #Hermoso has been offered to #Juventus as a free agent. #Juve reflecting and will give an answer in the next days… #transfers