Da Milano lanciano l'allarme: "Dietro Thu-La il deserto. Titolari spompati, riserve non segnano"

vedi letture

Il recupero di Thuram è centrale per l'Inter e si farà di tutto per averlo al 100% col Napoli, anche a costo di rischiare col Grifone e in Coppa Italia

Proseguono i problemi in attacco dell'Inter, che non riesce a trovare risposte dalle sue seconde linee. Lo sottolinea il portale L'Interista: "I nerazzurri continuano ad essere in difficoltà, non appena uno tra Thuram e Lautaro non è al 100%. Si è visto contro la Juventus, con la controprestazione lampante dell'iraniano che ha costretto il francese a subentrare nonostante i suoi evidenti problemi fisici: le riserve non ci sono e i titolari vengono spremuti, una situazione che rischia di far saltare a Tikus (fortemente in dubbio) il Genoa.o.

Il recupero di Thuram è centrale per l'Inter e si farà di tutto per averlo al 100% col Napoli, anche a costo di rischiare col Grifone e in Coppa Italia. Il motivo viene spiegato dalla Gazzetta dello Sport, che analizza i numeri deludenti delle seconde linee: tre gol totali per Taremi, Arnautovic e Correa in Serie A. Un gol a testa nel massimo campionato, con l'iraniano che non ha mai segnato su azione escludendo la Supercoppa. Troppo poco per una squadra che punta a vincere lo scudetto e ad arrivare in fondo anche in Champions: ecco perché il prossimo anno si cambierà."