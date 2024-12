Da Roma criticano Dovbyk: "Ormai è un caso, prova disastrosa col Como!"

Secondo il Corriere dello Sport, Artem Dovbyk è un caso. Nella Capitale tante critiche per l'attaccante ucraino che fatica a imporsi e a ripetere la stagione show col Girona dello scorso anno.

In 52 minuti giocati da Dovbyk al Sinigaglia, le voci offensive (fonte Opta) riportano un rendimento disastroso del centravanti, sottolinea oggi il quotidiano. Ecco allora lo zero nei gol (chiaramente), nei tiri totali, nei tocchi in area avversaria, nelle grandi occasioni, negli ingressi nella trequarti avversaria, nei cross, nei dribbling riusciti e nei possessi guadagnati.