Da Roma prime anticipazioni: "Ecco l'idea di Ranieri per affrontare il Napoli"

vedi letture

Secondo il Corriere della Sera, due sono le linee guida da seguire per Ranieri, nuovo allenatore della Roma capace di adattarsi alle situazioni: il suo modulo preferito è il 4-4-2, quello con cui ha vinto una storica Premier League alla guida del Leicester nella stagione 2015-2016.

L'ipotesi più probabile, così, è una partenza con il 3-5-2 per non stravolgere la preparazione fatta da inizio stagione e per proteggere la difesa dagli attacchi formidabili di Napoli (19 gol segnati in 12 partite), Tottenham (23 in n) e Atalanta (31 in 12), il trittico che aspetta la Roma dopo la sosta per le nazionali.