Da Runjaic a Sarri: le idee dell'Atalanta per il dopo Gasperini

vedi letture

L'Atalanta è alla ricerca del nuovo allenatore, nel caso, molto probabile, che l'avventura di Gian Piero Gasperini giunga al capolinea al termine di questa stagione. Già nella giornata di ieri si è fatta largo l'indiscrezione secondo la quale i bergamaschi stiano pensando a Thiago Motta, fresco di esonero alla Juventus a nove giornata dalla fine del campionato, ma il nome dell'ormai ex bianconero non è chiaramente l'unico.

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Dea avrebbe messo nella lista dei possibili eredi del Gasp anche Kosta Runjaic, attuale allenatore dell'Udinese.

Oltre a Runjaic ci sono però anche altre possibilità, come quella relativa a Maurizio Sarri, che aspetta una chiamata per rimettersi in gioco dopo la stagione da spettatore. Oltre all'ex Napoli e Lazio resta poi anche la candidatura di Vincenzo Italiano che però difficilmente lascerà il Bologna. Più indietro nelle gerarchie invece Francesco Farioli, attualmente all'Ajax.