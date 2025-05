Da Torino: "Condizioni di Conte impegnative, torna alla Juve solo se va via Giuntoli"

Il giornalista, molto vicino alla Juventus, Luca Momblano ha parlato sul portale 'Juventinibus' delle manovre societarie del club bianconero e del futuro di Antonio Conte. In particolare di Giuntoli e di Damien Comolli, l'attuale presidente del Toulouse potrebbe diventare il nuovo direttore generale bianconero: "È da qualche settimana che ripetiamo che il punto di mezzo non esiste. Giuntoli ridimensionato non esiste. La Juve cambia se cambia la dorsale e gli uomini mettendo degli specialisti, provando a fare un lavoro di squadra a livello della società. E una delle condizioni di Conte è che la società deve essere presente perché si lavora 24 ore al giorno. Le condizioni di Conte sono impegnative. Con gli uomini che ci sono per Conte non si può fare. Conte è una conseguenza del cambiamento perché il cambiamento e Conte si piacciono".

Voi tornereste alla Juve se foste in Conte? "Se Conte dovesse tornare alla Juventus ai miei occhi lo fa contro tutto e tutti e per certi versi anche contro la logica. Poi nel calcio la logica conta fino a un certo punto per i tifosi. A breve sapremo tante cose. Conte se torna lo fa contro una piazza, Napoli, che è lo ha eletto re, contro alcuni pareri dii chi gli sta intorno. Ma lui se fa questo lo fa perché è convinto e poi è un treno da questo punto di vista.Certo che a fronte di una decisione di questo genere sarà complicato per chi lavora con lui in società tarpargli le ali in un ritorno in cui non può permettersi di sbagliare".