Da Torino: “Lookman è il sogno della Juventus per l’estate”

Stasera la Juventus gioca l'andata del playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven e non ci saranno solo temi di campo a regnare, ma anche argomenti che collegano al mercato. Non tanto quello di gennaio da poco andato in archivio, quanto quello estivo. La prossima sessione di trasferimenti, infatti, nelle idee del club dovrà aggiungere i pezzi giusti per elevare lo status e un focus specifico sta andando sulle corsie dell'attacco.

Ademola Lookman è uno dei profili più apprezzati in casa Juve in quel ruolo, ma stando a quanto si apprende dal portale specializzato Tuttojuve.com c'è anche Johan Bakayoko (21), proprio del PSV Eindhoven, che viene visto come un giocatore adatto alla causa. Bakayoko piace molto per la sua velocità e i suoi dribbling.

Nazionale belga, Bakayoko è reduce da 3 gol nelle ultime quattro partite disputate in tutte le competizioni. Ala fluidificante che gioca sulla fascia destra, la sua prestazione di settembre proprio in Champions e contro la Juventus aveva colpito moltissimo la dirigenza bianconera. Il giocatore è in scadenza nel 2026 e difficilmente, ad oggi, rinnoverà il suo contratto. Per questo potrebbe essere una buona occasione per la prossima estate e questa sera, nemmeno a farlo apposta, sarà un'altra occasione utile per osservarlo da vicino.