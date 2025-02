Da Torino - Non c'è solo Conte per il post-Motta alla Juventus: ecco tutti i candidati

Il futuro di Thiago Motta, almeno sulla carta, non dovrebbe essere in discussione, visto che nel pomeriggio di ieri sono arrivate le parole di Cristiano Giuntoli a fugare ogni dubbio, ma con la stagione che deve ancora terminare e con i primi due obiettivi falliti, è lecito pensare che molto dipenderà dalle prossime 12 giornate, e il quarto posto finale in classifica potrebbe non bastare. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero di aspetta anche adeguate risposte dal punto di vista dell'atteggiamento, fortemente criticato dall'allenatore dopo la sconfitta ai rigori contro l'Empoli, dell'identità di squadra e sulla valutazione della rosa.

Le voci sul ribaltone.

Nonostante le parole di Giuntoli il quotidiano parla anche delle voci sui possibili sostituto di Motta nel caso in cui si dovesse arrivare alla rottura. Senza l'accordo tra le parti un esonero con due anni di anticipo costerebbe circa 20 milioni di euro lordi (collaboratori compresi) ma iniziare la stagione 2025/26 con un tecnico che non gode della piena fiducia sarebbe anche peggio. I nomi sul tavolo della dirigenza bianconera sarebbero quattro, al momento senza un particolare ordine di preferenza.

Quattro possibili sostituti.

Tuttosport parla della possibilità che possa essere Antonio Conte uno dei possibili sostituti, anche se non sarebbe semplice strapparlo ad Aurelio De Lautentiis. C'è poi anche Gian Piero Gasperini, arrivato al capolinea della sua avventura all'Atalanta. Tra gli 'juventini doc' da non dimenticare Igor Tudor, ex come giocatore e da tecnico come vice di Pirlo, attualmente senza contratto e facilmente tesserabile. Infine viene menzionata la pista Roberto Mancini, libero dopo l'addio all'Arabia Saudita, che tramite il suo entourage ha mandato messaggi a diversi club in ricerca di nuovi allenatori.