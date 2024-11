Da Trigoria: “Roma non al 100% per Napoli, ma nessun alibi per chi ha il dovere di ripartire"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Trigoria Paolo Assogna: "Tanto vento a Trigoria, ma non ci possono essere alibi per questa Roma che ha il dovere di ripartire.

Non è però al 100%: in difesa c’è qualche problema, non ci sono Hermoso e Hummels, per Dybala oggi ancora differenziato quando sembrava che doveva aggregarsi al gruppo. C’è Pellegini in gruppo, al netto di queste questioni la condizione generale fisico-atletica è buona. C’è Dovbyk che ha giocato con la nazionale. Insomma la squadra che affronterà il Napoli al Maradona ha dei contenuti di un certo tipo, quindi il vento di Roma non può essere un alibi in nessun tipo”.