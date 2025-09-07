Dal Napoli alla Lazio, Insigne vuole riabbracciare Sarri: due strade per il tesseramento

E' sempre il nome di Lorenzo Insigne quello che tiene banco in casa Lazio. Il mercato estivo è terminato, le trattative però non sono concluse per la squadra del presidente Lotito. L'obiettivo principale resta l'attaccante ex Napoli, ora svincolato, che nella capitale ritroverebbe Maurizio Sarri. E proprio con il tecnico toscano, la punta ha disputato 139 partite con la maglia dei partenopei realizzando 47 reti. Scontato dire che proprio il mister possa essere decisivo per il ritorno nella nostra Serie A.

Per il momento però non ci sono le condizioni per un tesseramento che può avvenire solamente a due condizioni. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il tesseramento potrebbe avvenire a dicembre qualora venissero immessi 20 milioni di euro entro il 30 settembre da uno sponsor oppure si dovrà procedere per forza il prossimo gennaio quando sarà aperto il mercato invernale.

Sulla questione si era espresso anche il ds Angelo Fabiani: "Da qui a gennaio c’è molto tempo, non faremo nessun tipo di mercato fino a quel giorno, non raggireremo le norme, anche se andavano viste un attimo, ma per rispetto della società e non esporre un’intera tifoseria. Insigne o non Insigne, il mercato se ci sarà sarà quello di gennaio".