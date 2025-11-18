Dazn, nel prossimo weekend partita in chiaro di Serie A: la scelta

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Sarà Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento in esclusiva su Dazn. A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, a bordocampo Tommaso Turci.

Il prepartita si accenderà già dalle 17:00 con "Vamos! - Il Sabato della Serie A", programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme a Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con. La trasmissione, fino al 2029, di un numero limitato di partite (fino a 5 su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione, è un'opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti da Dazn. (ANSA).