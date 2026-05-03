Ufficiale
Inter-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu e Cuesta
Sono ufficiali le formazioni di Inter-Parma, posticipo della 35esina giornata di Serie A che può consegnare lo scudetto matematicamente ai nerazzurri in caso di un punto.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi.
PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
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