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Inter-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu e Cuesta

Inter-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu e Cuesta
Oggi alle 19:45Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Parma, posticipo della 35esina giornata di Serie A che può consegnare lo scudetto matematicamente ai nerazzurri in caso di un punto. 

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi.

PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.