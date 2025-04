Diao show, doppietta e Como super in trasferta col Lecce: finisce 0-3

Super Diao. Doppietta, otto gol da gennaio in Serie A. Il Como grazie a lui batte 3-0 il Lecce con l'altra rete di Goldaniga che in Serie A non segnava dal 2020. La squadra di Fabregas, terza vittoria di fila, è praticamente salva, mentre quella di Giampaolo - che lungo il suo cammino da qui al termine dovrà affrontare anche il Napoli - rischia sempre di più la retrocessione.

I salentini di Marco Giampaolo, contestati dalla tifoseria al triplice fischio, continuano la propria caduta libera: l’ultima vittoria risale al 31 gennaio a Parma. Per ritrovare un sorriso tra le mura amiche, i giallorossi devono risalire addirittura al 2-1 sul Monza di metà dicembre. Lontanissimo, e ora Empoli-Venezia può portare al sorpasso.