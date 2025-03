Disastro Milan: ha speso oltre 100 mln per ritrovarsi aggrappato solo alla Coppa Italia

vedi letture

Il Milan ha speso oltre 100 milioni per ritrovarsi il 3 marzo aggrappato alla Coppa Italia. Lo sottolinea il portale Tuttomercatoweb, che critica duramente le scelte sul mercato del club rossonero: Il Milan quest'anno è un disastro, nulla è cambiato nel passaggio da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao. La società ha speso sia in estate che in inverno per costruire un nuovo Milan, un acquisto dopo l'altro ha messo in piedi una squadra molto diversa da quella che pochi mesi fa allenava Stefano Pioli.

In estate 18 milioni di euro sono stati stanziati Strahinja Pavlovic e circa 15 per Emerson Royal. A centrocampo per circa 20 milioni di euro è stato strappato Youssouf Fofana al Monaco. E ancora: con un investimento da 13 milioni di euro è stato acquistato dall'Atletico Madrid Alvaro Morata, calciatore che poi a gennaio è stato ceduto al Galatasaray per 6+8 milioni per far spazio a Santiago Gimenez, centravanti costato oltre 30 milioni di euro. Sempre a gennaio è arrivato Warren Bondo per 10 milioni, mentre i prestiti di Joao Felix, Kyle Walker e Riccardo Sottil sono complessivamente costati circa 7.5 milioni di euro. A conti fatti il Milan ha investito circa 110/120 milioni di euro tra l'estate e gennaio, soldi che solo in minima parte sono stati compensati dalle cessioni visto che tutte le operazioni in uscita sono state definite a titolo temporaneo. Il Milan oggi è nono in classifica, è stato eliminato dalla Champions League e resta aggrappato solo alla Coppa Italia. Poco, troppo poco.