Doccia gelata per Spalletti: Kessié rifiuta l'offerta della Juventus, ora c'è un altro club

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Sfuma Kessie per la Juventus: l'ivoriano ha detto no alla proposta biennale da 4,5 milioni. Problemi sui bonus alla firma.

Non sarà alla Juventus, almeno per il momento, il futuro di Frank Kessie. Dopo giorni di trattative, in cui per il momento sembrava fosse veramente ad un passo l'ok da parte del giocatore, nelle ultime ore è arrivata una doccia freddissima per il club bianconero.

Kessie rifiuta la Juventus: non ci sono le condizioni

Secondo quanto infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il centrocampista ivoriano - rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Al Ahly - ha rifiutato il contratto biennale da 4.5 milioni più bonus che gli era stato offerto dalla Juventus. In particolare, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il problema principale sembra riguardare il bonus alla firma, su cui non c'è stata intesa tra le due parti. Vedremo se lo strappo sarà definitivo o se ci sarà margine di rimettersi a trattare, ma al momento Kessie non vestirà la maglia della Juventus.

Roma in agguato

Chi resta alla finestra è la Roma di Gian Piero Gasperini, da tempo interessata a mettere le mani su uno dei più ambiti parametri zero in circolazione. Kessie, da parte sua, aveva messo in stand by qualsiasi operazione perché aveva dato priorità ai bianconeri. Adesso però la situazione è cambiata e la Roma può tornare prepotentemente in corsa