Doppio colpo Juve: non solo Nico Gonzalez, è fatta per Conceicao dal Porto! Cifre e dettagli

vedi letture

I bianconeri hanno infatti raggiunto anche quello con il Porto per Francisco Conceicao.

La Juventus è scatenata. Dopo l'accordo praticamente trovato con la Fiorentina per Nico Gonzalez i bianconeri hanno infatti raggiunto anche quello con il Porto per Francisco Conceicao. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l’esterno arriverà in prestito secco per 7 milioni di euro, nei quali sarà compreso anche lo stipendio del calciatore, a cui potrebbero aggiungersi anche 2 milioni di euro di bonus.