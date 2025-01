Due espulsioni e cinque gol: Como-Udinese finisce 4-1

vedi letture

Vittoria importante per il Como, piegata 4-1 l'Udinese nell'ultima partita del 21° turno di Serie A.

Diao e Strefezza, gran Como nei primi 45' - Parte fortissimo la squadra di Fabregas, che al minuto 5 sblocca già la partita grazie al secondo gol consecutivo di Assane Diao, acquisto del mercato di gennaio, con un potente destro che si insacca sotto la traversa per l'immediato 1-0 già al minuto 5. L'Udinese prova a reagire ma manca di determinazione nell'affondare e anzi a lungo appare accusare il colpo subito. Sono quindi i padroni di casa ad andare maggiormente vicini al raddoppio (con il solito Diao che è uno dei più in evidenza anche stasera) che non gli ospiti ad annusare il pari. Alla mezz'ora però brutte notizie per Fabregas, che perde per infortunio Van der Brempt, rimpiazzato da Iovine. E proprio quando i friulani sembrano in grado di organizzare finalmente una reazione, il Como a fine frazione trova invece modo di infilare il raddoppio con Strefezza che risolve una situazione da calcio d'angolo per il 2-0 con cui finisce il primo tempo.

Due espulsi e tre gol nella ripresa - Al rientro in campo Runjaic non perde tempo e opera subito qualche cambio. La partita sembra poter mutare fisionomia fin da subito, considerando che dopo cinque minuti l'Udinese accorcia grazie a Payero, abile a recuperare palla sulla trequarti d'attacco per poi battere con un destro radente dalla distanza Butez per il 2-1. A quel punto il match deflagra, anche per via della gestione arbitrale di Cosso: il fischietto prima espelle per doppia ammonizione Goldaniga, quindi pochi minuti più tardi fa lo stesso con Solet. In nessuna delle due circostanze, però, sembravano esserci gli estremi per tale provvedimento. E se l'Udinese non sfrutta i pochi minuti di superiorità numerica, il Como una volta tornati in parità di uomini in campo trova la zampata che fa calare il sipario. Il gol del 3-1 è in realtà un'autorete di Bijol, che deposita nella sua porta nel tentativo di anticipare Cutrone sul cross di Fadera. E non finisce neanche lì, c'è tempo anche per il quarto gol dei lariani, segnato dal subentrante Nico Paz. Al triplice fischio è 4-1, fa festa il Como.