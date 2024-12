Dybala allontana la Turchia e la Roma si rialza: doppietta e manita al Parma

La Roma travolge il Parma 5-0 all'Olimpico nel lunch match della diciassettesima giornata di Serie A. Ci pensa Paulo Dybala, l'uomo più chiacchierato in chiave mercato negli ultimi giorni: la Joya si procura un rigore facendosi atterrare da Balogh e poi spiazza Suzuki per l'1-0. Fatto un gol, ne arriva un altro a stretto giro di posta: al 13' bella azione da un esterno all'altro, Angelino per Saelemaekers che sorprende un Suzuki non perfetto con un bel destro al volo.

A inizio ripresa ci pensa ancora Dybala correggendo sul filo del fuorigioco un tiro ribattuto di Saelemeakers per il gol del 3-0. A metà secondo tempo riemerge il Parma, con Camara che spolvera la traversa di Svilar dalla lunga distanza. La reazione degli emiliani però non si concretizza ed anzi arriva il quarto gol della Roma. Secondo rigore del match, stavolta conquistato da Saelemaekers: Paredes fa per lasciarlo a Dybala, che però gli restituisce il pallone, calcia il centrocampista e fa 4-0. C'è tempo per altre gioie, come quella personale di Dovbyk, che fissa sul definitivo 5-0.