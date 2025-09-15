Dybala, ci risiamo: il nuovo infortunio non è di poco conto, ecco per quanto lo perde la Roma

vedi letture

Brutte notizie per la Roma. Paulo Dybala sarà costretto a fermarsi per almeno un paio di settimane dopo l’infortunio rimediato ieri contro il Torino, gara persa 0-1 all’Olimpico. Il fantasista argentino è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo e gli esami strumentali svolti nelle ultime ore hanno confermato i timori dello staff medico giallorosso: si tratta di una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Un problema non grave ma comunque sufficiente a tenerlo lontano dal terreno di gioco per diversi impegni importanti.

La speranza della Roma è di recuperare la 'Joya' nel minor tempo possibile, ma lo staff tecnico dovrà fare a meno della sua qualità e imprevedibilità almeno fino a inizio ottobre. Una tegola pesante per i giallorossi, che perdono il loro leader tecnico in una fase delicata della stagione, proprio alla vigilia del debutto in Europa.