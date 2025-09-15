Dybala, ci risiamo: il nuovo infortunio non è di poco conto, ecco per quanto lo perde la Roma
Brutte notizie per la Roma. Paulo Dybala sarà costretto a fermarsi per almeno un paio di settimane dopo l’infortunio rimediato ieri contro il Torino, gara persa 0-1 all’Olimpico. Il fantasista argentino è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo e gli esami strumentali svolti nelle ultime ore hanno confermato i timori dello staff medico giallorosso: si tratta di una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Un problema non grave ma comunque sufficiente a tenerlo lontano dal terreno di gioco per diversi impegni importanti.
La speranza della Roma è di recuperare la 'Joya' nel minor tempo possibile, ma lo staff tecnico dovrà fare a meno della sua qualità e imprevedibilità almeno fino a inizio ottobre. Una tegola pesante per i giallorossi, che perdono il loro leader tecnico in una fase delicata della stagione, proprio alla vigilia del debutto in Europa.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro