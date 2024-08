Dybala in Arabia, tifosi Roma inferociti: "Società debole! Ora prendete Chiesa o Rabiot!"

Come riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, sono tanti i commenti che arrivano dai social contro la proprietà.

Paulo Dybala lascia la Roma e il campionato italiano. La Joya ha deciso di accettare la proposta dall'Arabia Saudita approntando fra le file dell'Al Qadsiah per la prossima stagione. Un'operazione che andrà a rinforzare il portafoglio dell'argentino ma che ai giallorossi porterà poco o nulla nelle casse societarie. L'operazione, forte della volontà dell'ex Juventus di voler approdare nella Saudi League, si chiuderà infatti entro il fine settimana sulla base di 6 milioni di euro più bonus.

La rabbia dei tifosi

E proprio il costo del giocatore che ha fatto infuriare i sostenitori giallorossi che mettono nel mirino la poca forza dei Friedkin. Come riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, sono tanti i commenti che arrivano dai social contro la proprietà. "Gli arabi hanno pagato tantissimi soldi - si legge - per calciatori meno forti di Dybala e solo ora cominciano a risparmiare? Significa che la società è debole e che non vedevano l’ora di cederlo". O ancora "Per sostituire Dybala mi aspetto che prendano Chiesa o Rabiot".

La riposta domenica sera

Adesso la risposta la darà come sempre il campo. In questo caso l'Olimpico. Domenica sera infatti ci sarà il match contro l'Empoli e vedremo quale sarà la reazione dei sostenitori che, come sempre, riempiranno le gradinate dello stadio della Capitale.