Roma, tegola Dybala: rientro previsto quando il campionato sarà quasi finito

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Nuovo, pesante stop per Paulo Dybala. L'artroscopia a cui è stato sottoposto questa mattina l'argentino della Roma a Villa Stuart ha evidenziato una lesione parziale del menisco esterno che e' stata regolarizzata. Dybala dovra' seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane, lo stop complessivo sara' di 45 giorni. L'esame di questa mattina al ginocchio sinistro è stato effettuato perché tutti gli altri esami diagnostici precedenti (ecografie e risonanze) non evidenziavano patologie.

Per Gian Piero Gasperini è l'ennesima tegola in attacco con Dybala che sarà costretto a rientrare dopo Pasqua, saltando così almeno sette partite perché il percorso riabilitativo sarà di circa cinque settimane, più un'altra decina di giorni di riatletizzazione per un totale di un mese e mezzo di stop. Il giocatore, fermo dal 25 gennaio scorso nella gara contro il Milan, è già fuori da più di trenta giorni e con questo problema sarà costretto a saltare anche le partite contro Genoa, Como, Lecce e Inter in campionato, oltre al doppio confronto con il Bologna in Europa League. Le partita nella quale potrebbe rivedersi, invece, potrebbe essere quella contro l'Atalanta del 19 aprile, quando alla fine del campionato mancherà poco più di un mese. (ANSA).