Ufficiale Ecco l’annuncio: la Roma prende Soulé a titolo definitivo dalla Juventus

Matias Soulé è ufficialmente un giocatore della Roma.

Matias Soulé è ufficialmente un giocatore della Roma. Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso che ha reso noto l'acquisto di Matias Soulé dalla Juventus: "L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa a Matias Soulé. Argentino di Mar del Plata – classe 2003 – il talento proveniente dalla Juventus andrà a rinforzare il parco dei giocatori offensivi. Mancino, di ruolo esterno, Soulé nell’ultimo campionato di Serie A ha realizzato 11 gol in 36 presenze. In generale, vanta già 51 partite nel massimo campionato italiano, contando anche l’esperienza in bianconero.

Con la nazionale del suo paese, invece, ha preso parte al Mondiale Under 20 svolto proprio in Argentina nel 2023. In giallorosso indosserà il numero 18. Una maglia non banale, che nel 2000-01 – annata del terzo scudetto – appartenne ad un altro argentino senza particolare bisogno di presentazioni, Gabriel Omar Batistuta. E fino al 2006 fu di Antonio Cassano, fantasista imprevedibile con capacità balistica e di dribbling. Benvenuto a Roma, Matias!".

Questo il comunicato della Juventus che ha ufficializzato l'addio di Soule.

"Soulé si trasferisce a titolo definitivo all'AS Roma. Si dividono le strade di Matias Soulé e della Juventus. È ufficiale infatti il passaggio del calciatore classe 2003 all'AS Roma.

Per Matias è pronta una nuova esperienza dopo aver disputato la scorsa stagione in prestito al Frosinone, con il quale ha collezionato 39 presenze totali fra Serie A e Coppa Italia (3) mettendo a referto 11 reti e 3 assist. Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2020, Soulé viene inserito, a soli 17 anni, nell’Under 19 bianconera per poi passare, l’annata successiva, in seconda squadra esordendo tra i professionisti e mettendo in mostra tutto il suo talento. A fine novembre 2021 poi per Soulé anche la gioia dell’esordio in Prima Squadra in quel di Salerno nel match di Serie A vinto 2-0 dalla Juventus. Prima dell’esperienza a Frosinone, un’annata in pianta stabile con i più grandi a Torino realizzando anche una rete all’Allianz Stadium nella sfida contro la Sampdoria.

Ora, di fronte a lui, una nuova avventura. Grazie di tutto e buona fortuna, Mati!".