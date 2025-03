Elmas, che impatto al Torino: "Porto mentalità vincente che avevo a Napoli! Sullo Scudetto..."

vedi letture

Arrivato a gennaio dopo aver trovato pochissimo spazio in un anno con il Lipsia, Eljif Elmas sta facendo le fortune del Torino a suon di prestazioni e gol) si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Torino, nuovamente in Serie A. In cinque presenze sono infatti già tre le marcature, la prima delle quali realizzata a febbraio nel suo debutto in granata, nella gara persa per 3-2 sul campo del Bologna: "È stato bellissimo per me segnare quel gol, ora spero di non fermarmi e segnare ancora di più da qui alla fine della stagione", sottolinea lo stesso Elmas a Sky Sport.

Elmas è arrivato a Torino da Lipsia in prestito con diritto di riscatto: "Dopo Napoli sono andato al Lipsia ed è stato un po' difficile perché si vive in maniera differente in Germania. A Torino c'è gente calorosa, i tifosi per strada ti danno subito amore. Questa la differenza che ho notato tra Lipsia e città come Torino o Napoli. Sono contento di essere qui, e il feeling con mister Vanoli è stato importante fin dal primo giorno".

Ancora Elmas sull'esperienza al Torino: "Il mio primo obiettivo quando sono arrivato a Torino è stato quello di ritornare nelle condizioni giuste, sto facendo tutto quello che mi dice Vanoli, così da cercare di aiutare i compagni e fare il massimo per la squadra. Vediamo come proseguirà la stagione, io voglio vedere i tifosi del Torino felici, noi facciamo il massimo. Nel Napoli avevo una mentalità vincente e cerco di averla anche qui: ovvero provare sempre a vincere tutte le partite senza guardare avanti o indietro in classifica. Fare bene, crescere in mentalità e carattere può aiutare in futuro".

Corsa scudetto?: "In verità il Napoli secondo me ce la può fare, l'Inter ha la Champions. Ma per entrambe, anche per l'Atalanta, serve attenzione perché le partite sono tutte difficili in Serie A. Se tifo un po' di più per il Napoli? Auguro il meglio a tutte e tre…".