Empoli, D’Aversa ammette: “Pagata la stanchezza col Napoli, nostro terreno è sabbioso”

vedi letture

Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Inter.

Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Inter.

Come sta la squadra fisicamente dopo una partita molto impegnativa dal punto di vista energetico come quella di Parma?

"Bisogna ragionare su chi siamo e su chi siamo partiti. Se non abbiamo soddisfazione a ottenere un punto a Parma, commettiamo un grave errore. Poi c'è il rimpianto, perché nel primo tempo potevamo concretizzare di più. Ci sono anche gli avversari, loro hanno fatto cambi che non gli hanno fatto abbassare l'intensità, ma anche migliorare. A livello di energie si è pagato molto la partita contro il Napoli, in un campo sabbioso come era il Castellani. Detto questo credo che c'è il valore dell'avversario, la gestione di una squadra giovane che deve capire di essere più smaliziata. Io che faccio l'allenatore devo cercare di migliorare ogni aspetto dei ragazzi".

Arriva l'Inter, cosa chiede alla squadra?

"Questa è una partita che si prepara da sé, valuteremo le condizioni dei ragazzi domani mattina. L'undici di partenza non è ancora deciso, ci sono più di 24 ore per fare valutazioni. L'Inter stessa vinceva 4-2, ha rischiato di segnare altri gol, poi ha pareggiato 4-4. Questo sta a dimostrare che in questo campionato il livello di attenzione deve rimanere lo stesso per novantacinque minuti".