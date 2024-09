Empoli e Fiorentina si annullano: finisce senza reti il derby toscano

Tra Empoli e Fiorentina non segna nessuno, al Castellani finisce 0-0.

Tanto ritmo, nessun tiro in porta -Entrambe le squadre hanno voglia e bisogno di fare bene, il derby Mediceo comincia nel segno dell’intensità e della grande battaglia a centrocampo. Subito pallone pericolosissimo nell’area di De Gea, per fortuna del portiere viola però Ismajli sfiora soltanto e non direziona. Pochi calcoli e tanti ribaltamenti di fronte, la la Viola cerca di pressare alto e recuperare palla già in zona offensiva: per poco non riesce appena prima del quarto d’ora, ma l’intervento di Cataldi su Anjorin è falloso e comunque Bove aveva sbagliato il tiro davanti a Vasquez. Prova ad accendersi quindi Kean, ma dopo essersi ben liberato il centravanti azzurro apre troppo il destro. Tanto ritmo sul prato del Castellani, poche occasioni veramente pulite però. Colpani non riesce a direzionare di testa, poco più tardi spara alto in ripartenza Colombo. Il primo tempo finisce 0-0 senza che nessuna delle due squadre abbia inquadrato la porta.