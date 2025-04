Empoli, Ebuehi torna dal lungo stop: "Voglio contribuire alla salvezza"

Tyronne Ebuehi, difensore dell'Empoli, ha parlato sui canali ufficiali del club toscano dopo essersi appena ripreso da un lungo infortunio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono felice di essere tornato in campo, mi sento pronto e determinato a dare il mio contributo per raggiungere la salvezza. Voglio aiutare la squadra in questo finale di stagione".

Sulla corsa salvezza, Ebuehi non si nasconde:

“Abbiamo ancora due punti da recuperare, ma ci sono partite da giocare e possibilità da sfruttare. Dobbiamo dare tutto fino alla fine”.

Infine, un passaggio toccante sul suo percorso di recupero:

“È stato il secondo infortunio serio della mia carriera, sono rimasto fuori un anno ed è stato molto difficile. Ci sono stati momenti duri, ma adesso sono solo felice di essere tornato”.