Empoli-Monza, le formazioni ufficiali: Nesta si affida a Petagna in attacco

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Castellani tra Empoli e Monza, valida per la 1^ giornata di Serie A 2024-25. Mister Alessandro Nesta per l'esordio sulla panchina brianzola si affida ad Andrea Petagna in attacco, alle sue spalle Maldini e Vignato. Roberto D'Aversa invece punta sul tridente Fazzini-Colombo-Esposito.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henerson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D'Aversa. A disposizione: Seghetti, Chiorra, Goglichidze, Caputo, Cacace, Guarino, Solbakken, Ekong, Stojanovic, Tosto, Haas, Marianucci, Popov.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Petagna. All. Nesta. A disposizione: Sorrentino, Mazza, Gagliardini, Caprari, Sensi, Pedro Pereira, Bettella, Maric, Valoti, D'Ambrosio, Carboni, Mota, D'Alessandro.