Esonero De Rossi: la frase choc ai dipendenti prima di lasciare Trigoria

vedi letture

Daniele De Rossi da ieri non è più ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, questa la scelta della società che ha scatenato l'ira dei tifosi.

Daniele De Rossi da ieri non è più ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, questa la scelta della società che ha scatenato l'ira dei tifosi giallorossi su i social, ma non solo.

Una separazione improvvisa che nessuno si sarebbe aspettato in questi termini e tempi. Il mister, ha lasciato Trigoria con amarezza e qualche autografo, ma come riporta il Corriere Dello Sport prima di lasciare il centro sportivo ha detto una frase inequivocabile ai dipendenti: "Stavolta non torno più". Insomma una frase che lascia intendere che questa prematura separazione è una ferita profonda per l'oramai ex allenatore della Roma sostituito ora da Ivan Juric.