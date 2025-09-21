Euro 2032, l’allarme di Marotta: “San Siro bocciato! Pure noi potremmo andare altrove…”

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, nel pre-partita con il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di DAZN, tra i vari temi il numero uno nerazzurro ha parlato anche del problema stadio in vista degli Europei 2032. Di seguito le sue dichiarazioni: "Più che da presidente dell'Inter, anche da uomo di calcio assisto a uno scenario un po' imbarazzante. Ritengo che il calcio e lo sport in generale a Milano siano messi un po' da parte. San Siro non è stato promosso per Euro 2032 e non riusciamo a organizzare la finale di Champions League qui.

Tutto questo perché si è creato un dibattito politico con l'intervento di politici di 30 anni fa, che sono molto conservativi, non sono innovativi, non capiscono che Milano è fra le città più belle del Mondo. Inter e Milan nello sport sono eccellenze, con la necessità di un proprio stadio. Se non si riuscisse a risolvere la questione con la città di Milano, purtroppo Inter e Milan sarebbero costrette a guardarsi intorno andando altrove. Una cosa che non farebbe bene alla città. Se c'è la possibilità che salti? Sono ottimista, sto apprezzando il lavoro del sindaco Sala, spero che il buonsenso prevalga".