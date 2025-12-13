Ufficiale Exor annuncia: "Respinta all'unanimità la proposta di acquisto della Juve di Tether"

Dopo l'ambizioso annuncio di ieri sera di Paolo Ardoino, Ceo di Tether, la Juventus risponde e respinge al mittente la proposta d'acquisto dell'azienda emittente della più grande stablecoin al mondo.

Tramite il sito di Exor viene annunciato quanto segue: "Exor annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments per l'acquisizione di tutte le azioni della Juventus Football Club di proprietà di Exor. Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha intenzione di vendere alcuna delle sue azioni Juventus a terzi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tether, con sede a El Salvador. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo e restano pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell'esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati importanti sia dentro che fuori dal campo". Un no ad una proposta di investimento complessivo da 1 miliardo di euro, come confermato ieri dallo stesso Ardoino.

Il messaggio di annuncio delle scorse ore era stato questo:

"Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club".