Sorpresa Milan! Contro il Napoli con una coppia a sorpresa: le ultime di formazione

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Una formazione che punta su equilibrio ed esperienza, ma anche su scelte coraggiose per provare a sorprendere il Napoli.

L’attesa per la sfida tra Napoli e Milan è ormai agli sgoccioli e da Milanello emergono indicazioni importanti sulle scelte di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero sembra intenzionato a confermare il modulo 3-5-2, ma con alcune novità significative negli interpreti, soprattutto nel reparto offensivo. Le prove in allenamento suggeriscono infatti un possibile cambio di gerarchie in vista di un match decisivo.

Rivoluzione offensiva e formazione tipo

La sorpresa principale riguarda l’attacco, dove la coppia titolare dovrebbe essere composta da Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku. Una scelta che comporta l’esclusione iniziale di giocatori di primo piano come Santiago Gimenez, Rafael Leao e Christian Pulisic, con quest’ultimo rientrato in gruppo solo da poco. Per il resto, la formazione dovrebbe vedere Mike Maignan tra i pali, difesa a tre con Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. A centrocampo spazio a Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sulle fasce, con in mezzo Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot. Una formazione che punta su equilibrio ed esperienza, ma anche su scelte coraggiose per provare a sorprendere il Napoli. A riportarlo è Sky Sport.

MILAN (3-5-2, probabile formazione): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri